ABD'de süpermarketteki silahlı saldırının canlı yayın görüntüleri paylaşıldı
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ABD'de süpermarketteki silahlı saldırının canlı yayın görüntüleri paylaşıldı

23.03.2021 11:24 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:44

ABD'nin Colorado eyaletinin Boulder kentinde, dün meydana gelen silahlı saldırıda biri polis 10 kişi hayatını kaybederken, saldırı anları bazı görgü tanıkları tarafından sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı.

ABD'nin Colorado eyaletinin Boulder kentinde, dün meydana gelen silahlı saldırıda biri polis 10 kişi hayatını kaybederken, saldırı anları bazı görgü tanıkları tarafından sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı. Polis, taktiksel tehlikesini belirterek canlı yayınların yapılmaması çağrısında bulunurken, şüpheli hafif yaralı gözaltına alındı. Colorado'daki bu saldırının, ABD genelinde son 7 günde yaşanan 7'nci silahlı saldırı olduğu kaydedildi.   

Boulder kentinde, dün öğleden sonra meydana gelen silahlı saldırıda biri polis 10 kişi hayatını kaybederken, saldırı anında olay yerinde bulunan görgü tanıkları, saldırı anlarını sosyal medyadan canlı yayınladı. Polis, canlı yayınların taktiksel olarak polis operasyonlarını ve olay yerinde bulunan diğer kişilerin hayatını tehlikeye atacağı uyarısında bulunarak, bu yayınların durdurulmasını istedi.Saldırıda yaşamını yitirenler arasında bulunan 7 çocuk babası polis Eric Talley'in (51), olay yerine ilk gidenlerden olduğu ve saldırgana müdahale ederken hayatını kaybettiği belirtildi. Polis, şüphelinin gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, soruşturmanın yaklaşık 5 gün süreceğini duyurdu.


ABD'de süpermarketteki silahlı saldırının canlı yayın görüntüleri paylaşıldı
ABD'de süpermarketteki silahlı saldırının canlı yayın görüntüleri paylaşıldı
ABD'de süpermarketteki silahlı saldırının canlı yayın görüntüleri paylaşıldı
ABD'de süpermarketteki silahlı saldırının canlı yayın görüntüleri paylaşıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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