Son dakika haber | ABD'de, Mardi Gras Festivali salgın nedeniyle iptal edildi, halk yine de evlerini süsledi
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Son dakika haber | ABD'de, Mardi Gras Festivali salgın nedeniyle iptal edildi, halk yine de evlerini süsledi

07.02.2021 10:28 | Son Güncelleme: 07.02.2021 10:32
Son dakika haber | ABD'de, Mardi Gras Festivali salgın nedeniyle iptal edildi, halk yine de evlerini süsledi

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD'nin Louisiana eyaletinde her yıl 16 Şubat haftası kutlanan Mardi Gras Festivali, bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle iptal edildi.

ABD'nin Louisiana eyaletinde her yıl 16 Şubat haftası kutlanan Mardi Gras Festivali, bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle iptal edildi. Festivalin en önemli etkinliği olan geçit töreni yerine halk, New Orleans kenti ve çevresinde evlerini süslendi.

ABD'de 16 Şubat haftası kutlanan geleneksel Mardi Gras Festivali, bu yıl koronavirüs sebebiyle iptal edildi. New Orleans kentinde her yıl renkli görüntülere sahne olan ünlü geçit töreni yerine, halk bu yıl evlerini süsleyerek festivali kutlayacak. Yetkililer, yaptıkları açıklamada bu yıl Mardi Gras Festivali kutlamalarının geçit töreni bölümünün olmayacağını ifade ederek halkın evlerini festivale uygun süsleyerek kutlayabileceğini belirtti.

MARDİ GRAS FESTİVALİABD'nin Louisiana eyaletinde her yıl Şubat ayından kutlanan Mardi Gras Festivali'nin kökenleri ortaçağa ve Roma ile Venedik kentlerine kadar dayanmaktadır. Fransız-Kanadalı kaşif Jean Baptiste Le Moyne Sieur de Bienville, 2 Mart 1699'da New Orleans'ın güneyindeki bir araziye yerleşerek buraya "Pointe du Mardi Gras" adını verdi.

Kaşif Bienville,  ayrıca 1702'de "Fort Louis de la Louisiane" yi kurdu ve burada küçük yerleşim yeri Amerika'nın ilk Mardi Gras'ını kutladı. Festival çerçevesinde halk, renkli maskeler ve boncuklu kolyeler takarak sokaklarda parti yaparak festivali kutluyordu.


Son dakika haber | ABD'de, Mardi Gras Festivali salgın nedeniyle iptal edildi, halk yine de evlerini süsledi
Son dakika haber | ABD'de, Mardi Gras Festivali salgın nedeniyle iptal edildi, halk yine de evlerini süsledi
Son dakika haber | ABD'de, Mardi Gras Festivali salgın nedeniyle iptal edildi, halk yine de evlerini süsledi
Son dakika haber | ABD'de, Mardi Gras Festivali salgın nedeniyle iptal edildi, halk yine de evlerini süsledi
Son dakika haber | ABD'de, Mardi Gras Festivali salgın nedeniyle iptal edildi, halk yine de evlerini süsledi
Son dakika haber | ABD'de, Mardi Gras Festivali salgın nedeniyle iptal edildi, halk yine de evlerini süsledi
Son dakika haber | ABD'de, Mardi Gras Festivali salgın nedeniyle iptal edildi, halk yine de evlerini süsledi
Son dakika haber | ABD'de, Mardi Gras Festivali salgın nedeniyle iptal edildi, halk yine de evlerini süsledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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