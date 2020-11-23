Son dakika haber: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 262 bin 726'ya yükseldi
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Son dakika haber: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 262 bin 726'ya yükseldi

23.11.2020 17:23 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:27
Son dakika haber: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 262 bin 726'ya yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 262 bin 762'ye yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 262 bin 762'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 262 bin 762 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 12 milyon 591 bin 402 kişiye ulaştı. Ülkede, 7 milyon 453 bin 115 kişinin iyileştiği ve 4 milyon 875 bin 561 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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