85 yaşındaki adam hafriyat kamyonunun altında sürüklenerek hayatını kaybetti
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85 yaşındaki adam hafriyat kamyonunun altında sürüklenerek hayatını kaybetti

23.11.2020 23:31 | Son Güncelleme: 23.11.2020 23:43
85 yaşındaki adam hafriyat kamyonunun altında sürüklenerek hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 85 yaşındaki şahıs, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kamyon şoförü kaza sonrası kaçarken, çevre sakinleri bölgede çok sayıda kaza olduğunu ve acil çözüm bulunması gerektiğini belirttiler.

Sakarya'da, Karasu-Kocaali yolu Ankara Caddesi üzerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TOKİ konutları şeridinden adliye şeridine doğru karşıdan karşıya geçmek isteyen Osman Püskül (85), Karasu istikametinden Kocaali istikametine doğru seyir eden hafriyat kamyonunun altında kalarak metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevre sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirlerken, polis yolu kapatarak güvenlik önlemi aldı. Savcı incelemesi sonrasında yaşlı adamın cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

85 yaşındaki adam hafriyat kamyonunun altında sürüklenerek hayatını kaybetti

BÖLGEDE ÇOK SAYIDA KAZA OLUYOR

Bölgede birçok kaza meydana geldiğini belirten çevre sakinleri, alt geçidin atıl bir durumda olduğunu ve kullanılmadığını belirttiler. Önlem alınmadığı takdirde daha çok kişinin hayatını kaybedeceğini dile getiren çevre sakinleri, "TOKİ içerisinde okul var. Öğrenciler bu yoldan sık sık karşıya geçiyor. Alt geçit atıl durumda ve kullanılamıyor. Buraya acil çözüm bulunmalı, yoksa daha çok can kaybı yaşanır" dediler.

85 yaşındaki adam hafriyat kamyonunun altında sürüklenerek hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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