Son dakika haber: 8'inci kattan düşen yaşlı kadın, öldü
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Son dakika haber: 8'inci kattan düşen yaşlı kadın, öldü

02.11.2020 08:23 | Son Güncelleme: 02.11.2020 08:27
Son dakika haber: 8'inci kattan düşen yaşlı kadın, öldü

Son dakika habere göre ADANA'da 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen İsmet Selek (78), hayatını kaybetti.

ADANA'da 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen İsmet Selek (78), hayatını kaybetti.

Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Apartmanın 8'inci katındaki dairede kızı ile birlikte yaşayan İsmet Selek, sabah çıktığı balkondan bilinmeyen nedenle düştü. Gürültüye uyanan komşuları, aşağıya baktıklarında Selek'in yerde hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık ekibi, Selek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Selek'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Son dakika haber: 8'inci kattan düşen yaşlı kadın, öldü
Son dakika haber: 8'inci kattan düşen yaşlı kadın, öldü
Son dakika haber: 8'inci kattan düşen yaşlı kadın, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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