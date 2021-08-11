Son dakika haber | 7 ayda 287 yangına müdahale
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Son dakika haber | 7 ayda 287 yangına müdahale

Son dakika haber | 7 ayda 287 yangına müdahale
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberine göre Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, başarılı çalışmaları ile Kütahya'nın can ve mal güvenliğini yangınlar başta olmak üzere, doğal afetler ve istenmeyen olaylardan koruyor.

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, başarılı çalışmaları ile Kütahya'nın can ve mal güvenliğini yangınlar başta olmak üzere, doğal afetler ve istenmeyen olaylardan koruyor.

Kütahya Belediyesi, iki istasyon ile hizmet veren İtfaiye Müdürlüğü verdiği can ve mal kurtarma mücadelesi ile takdir kazanıyor. 4x4 çok maksatlı kurtarma aracı, 1 adet tam teşekküllü seyyar merdivenli arozöz, kuru kimyevi toz üniteli seyyar merdivenli arozöz, 12 metrelik hidrolik merdivenli arozöz, 18 metre hidrolik merdivenli arozöz, 26 metrelik teleskopik hidrolik platformlu arozöz gibi farklı 16 adet araç parkuru ve çeşitli tipte benzinli motopomp, elektrikli drenaj pompası, şehrin farklı noktalarında bulunan yangın hidrandı ile su ve sel baskınlarında hizmet veriyor.

Toplam 77 personel ile 24 saat esasına göre hizmet veren Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 1 Ocak 2021- 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında 287 yangına müdahale etti. Yine aynı tarihler aralığında, Kütahya merkezde 214 kaza kurtarma olayına müdahale etti. Kaza kurtarma türlerine göre ise trafik kazası, hayvan kurtarma, boğulma, intihar vakası, asansörden kurtarma gibi kazalara müdahale ederek vatandaşlarımızın ve diğer canlıların hayatını kurtardı.

İtfaiye Müdürlüğü yangın ve araç kurtarmanın yanı sıra proje kontrol, bina iskan onayı, kaloriferli baca temizliği, soba bacası temizliği gibi görevlerini de yerine getiriyor.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü'nün ortak çalışması ile 2020 yılı aralık ayında yapımı tamamlanıp, 2021 yılı Ocak ayından itibaren faaliyete başlayan Zafertepe Mahallesi'nde bulunan yeni hizmet binasında en uzak mesafeye olan ulaşma süresi 12 dakikadan 6 dakika gibi sürelere düştü. - KÜTAHYA

Son dakika haber | 7 ayda 287 yangına müdahale
Son dakika haber | 7 ayda 287 yangına müdahale
Son dakika haber | 7 ayda 287 yangına müdahale
Son dakika haber | 7 ayda 287 yangına müdahale

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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