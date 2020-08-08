Son dakika haber: 65 yıl turşu kuran İhsan amca mesleğini çocuklarına devretmenin mutluluğunu yaşıyor
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Son dakika haber: 65 yıl turşu kuran İhsan amca mesleğini çocuklarına devretmenin mutluluğunu yaşıyor

Son dakika güncel haberi... Ankara'nın Çubuk ilçesinde 85 yaşındaki İhsan Yerli, 65 yıl yaptığı turşuculuk mesleğini çocuklarının devam ettirmesinin mutluluğunu yaşıyor.

08.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:02

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 85 yaşındaki İhsan Yerli, 65 yıl yaptığı turşuculuk mesleğini çocuklarının devam ettirmesinin mutluluğunu yaşıyor.

İlçeye bağlı Aşağı Çavundur Mahallesi'nde yaşayan Yerli, turşu kurmaya komşularından öğrenerek başladı.

Bu yıla kadar turşuculuğu severek sürdüren Yerli, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle işini çocuklarına devretti. Buna rağmen mesleğinden tamamen kopamayan Yerli, çocuklarının yaptığı turşuları kontrol etmeyi ihmal etmiyor.

İhsan Yerli, AA muhabirine, işe ilk olarak salatalık turşusu ile başladığını, yıllar içinde farklı turşu çeşitleri de kurduğunu söyledi.

Turşu yapımında kullandıkları sebzeleri kendilerinin ektiğini belirten Yerli, "Bu mesleğin püf noktası, işini temiz yapacaksın, güzel kuracaksın, suyunu iyi ayarlayacaksın. Tuzu fazla olursa eritir, az olursa hoş olmaz." dedi.

Bugüne kadar yaptığı ürünleri satmakta hiç zorluk çekmediğini vurgulayan Yerli, "Bundan sonra mesleği çocuklarımız yapıyor. Artık sadece seyrediyoruz ve kontrol ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Kimini satıyoruz, kimini eşe dosta dağıtıyoruz"

İhsan Yerli'nin kızı 61 yaşındaki Leyla Çelik de anne ve babasından öğrendiği turşu yapımını yıllardır sürdürdüğünü, işi severek yaptığını dile getirdi.

Çocukluğunda çok zor şartlarda yaptıkları turşuculuğun artık çok kolay olduğunu anlatan Çelik, "Bu mesleği çocukluğumda öğrendim, evlendikten sonra da sürdürdüm. Çocukluğumuzda babamla birlikteyken daha çok kurulurdu, şimdi biz o kadar çok kurmuyoruz. Eskiden çeşmelerden taşıdığımız su ile turşu kuruyorduk. Şimdi çeşmeler evde akıyor. Turşulara sevgimizi katıyoruz. Kimini satıyoruz, kimini eşe dosta dağıtıyoruz." diye konuştu.

İhsan amcanın gelini 56 yaşındaki Ayşe Yerli de turşu yapımı ile evlendiğinde tanıştığını, ardından mesleği olduğunu aktardı.

Eşinin başka bir işte çalıştığını, kendisinin de turşu yaptığını ifade eden Yerli, şunları kaydetti:

"Her şeyi kararında koyarsan gayet güzel turşu elde ediliyor. Evlenene kadar turşu yapmayı bilmiyordum. Geldikten sonra bahçe işini ve turşu yapmayı öğrendim. Şimdi de bu işi severek sürdürüyorum. Kayınvalidem turşu suyunu güzel yapar, kayınpederim de kurulum işlerini. İkisi bu meslekte birbirlerini dengeliyordu. İkisinden de güzel şeyler öğrendik."

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Son dakika haber: 65 yıl turşu kuran İhsan amca mesleğini çocuklarına devretmenin mutluluğunu yaşıyor

Kaynak: AA

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