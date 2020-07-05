Son dakika haber | 61. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | 61. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği

Bir son dakika haberine göre Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 61. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, Nasreddin Hoca'yı canlandıran oyuncu Şoray Uzun'un, Akşehir Çayı'na maya çalmasıyla başladı.

05.07.2020 15:54 | Son Güncelleme: 05.07.2020 21:30

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 61. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, Nasreddin Hoca'yı canlandıran oyuncu Şoray Uzun'un, Akşehir Çayı'na maya çalmasıyla başladı.

Uzun'un temsili kıyafetiyle Nasreddin Hoca'yı canlandırdığı etkinlikte, Uzun ile beraberinde protokol üyeleri, Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nden Nasreddin Hoca Meydanı'na yürüdü.

"Aşının formülü bende, aşıyı bulan düdüğü çalacak." diyerek eşeğe binen temsili Nasreddin Hoca, yürüyüş sırasında vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı. Daha sonra temsili Nasreddin Hoca Şoray Uzun ile Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın meydanın yanındaki Akşehir Çayı'na temsili olarak maya çaldı.

Temsili Nasreddin Hoca'nın maya çaldıktan sonra "'Mayayı ya tutarsa' diye atıyorum olur da tutarsa ve buradaki yoğurdu satarsanız bundan da benim haberim olmazsa gönül koyarım." demesi çevredekileri gülümsetti.

Konya Valisi Özkan, Nasreddin Hoca Meydanı'nda düzenlenen açılış töreninde, şenliğin salgının son bulmasına vesile olması temennisinde bulundu.

Akşehir'in ilmin, irfanın ve tedrisatın merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Özkan, şöyle konuştu:

"Burası alimlerin, ariflerin ve Nasreddin Hocaların yetiştiği bir beldedir. Sizler bu beldede yetişen alim ve arif insanların torunu olarak gelecek nesillere bu medeniyeti götürme noktasında önemli misyonlar üstlenmiş insanlarsınız. Bizim de bu beldeye hizmet etmekten manevi bir zevk alma noktasında olmamız gerekiyor. İnşallah hep beraber bu şehrimize ve beldemize daha güzel hizmet etme çabası içerisinde olacağız."

"Kişiliği Çin sınırlarını aşan bir boyut kazanmıştır"

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da Nasreddin Hoca'nın Anadolu'ya zekayı, nükteyi ve eleştiriyi getirdiğini söyledi.

Nasreddin Hoca'nın dünyanın gülen yüzü olduğunu aktaran Akkaya, şunları kaydetti:

"Bu yüz iyimser bir ruh halinin yanı sıra keskin zeka ve nüktenin işaretidir. Hocamız içinde bulunduğu toplumun sosyal, dini ve ahlaki değerlerinin temsilcisi ve simgesi olmuştur. Toplum ona bir misyon yüklemiş ve temsil yetkisini verdiği bu tarihsel şahsiyeti kendisiyle özdeleştirmiştir. Onun bütün fıkralarında derin bir düşünce iklimi vardır. Hiçbir fıkrası gülme ile noktalanmaz. Şöhreti tüm dünyaya yayılmış Nasreddin Hocamız yalnızca Anadolu Türklüğünün değil tüm Türk dünyasının, Balkanların ve Batı dünyasının da tebessüm kaynağı olmuştur. Kişiliği Çin sınırlarını aşan bir boyut kazanmıştır."

Temsili Nasreddin Hoca olan oyuncu Şoray Uzun ise giydiği kostümle vatandaşları selamladı.

Nasreddin Hoca'yı hayırla yad ettiklerini dile getiren Uzun, "Salgın nedeniyle Nasreddin Hoca'dan günümüze kadar bize gelen birçok şeyi uygulayamayacağız. Mesela kazanın doğurup doğurmadığını öğrenemeyeceğiz. Çünkü komşuya gitmek yasak, sokağa çıkma yasağı var. Hanım 'az öteye git' dese en fazla gideceğin yer balkon. Peki salgın bize ne öğretti, hiç güzel yanı yok muydu? Vardı... Mesela hanımın sadece ismini bilirdim biraz mecburiyetten oturup sohbet ettik, iyi biriymiş. 3-3,5 ay sohbet ettik, fena değilmiş kafamız uyuşuyormuş. 20-25 yıl önce aşık olmuştuk ama sonrasını unutmuştuk. O aradaki kopuk bağı tekrar hatırlamış olduk." diye konuştu.

Konuşmalardan ardından temsili Nasreddin Hoca'yı canlandıran Uzun'a, "Altın Eşek Nasreddin Hoca Onur Ödülü" takdim edildi.

Açılışın ardından temsili Nasreddin Hoca ve beraberindekiler, ilçe merkezindeki Nasreddin Hoca'nın türbesinde dua etti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber | 61. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı Haber
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Kıdem tazminatında tavan ücret 7 bin 117 TL'ye yükseldi Haber
Kıdem tazminatında tavan ücret 7 bin 117 TL'ye yükseldi
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım Haber
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi Haber
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz Haber
İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz
Bulaştığı insanı 1 haftada öldüren 'beyin yiyen amip' vakası ABD'de görüldü Haber
Bulaştığı insanı 1 haftada öldüren "beyin yiyen amip" vakası ABD'de görüldü
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Altının gram fiyatı 391,7 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 391,7 liradan işlem görüyor
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
Alexander Sörloth, Trabzonspor formasıyla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu
Alexander Sörloth, Trabzonspor formasıyla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu
Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü
Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen son kişi de tespit edildi
Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen son kişi de tespit edildi
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Halife Hafter Esra Albayrak Berat Albayrak Mustafa Şentop
Magazin Cenk Eren Zeki Müren Mabel Matiz Bülent Ersoy
Spor Fatih Terim Hikmet Karaman Henry Onyekuru Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Düğün Twitter Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Son dakika haber | 61. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 11:23:13. #1.15#
title