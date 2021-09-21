5 katlı binanın çatısından düşen kadın, feci şekilde can verdi - Haberler
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5 katlı binanın çatısından düşen kadın, feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Haberler | Güncel
5 katlı binanın çatısından düşen kadın, feci şekilde can verdi

Sakarya'da 5 katlı bir binanın çatı katında bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle düşen Makbule Cansız isimli kadın, feci şekilde can verdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Makbule Cansız isimli kadın, talihsiz bir şekilde yaşamını yitirdi.

DÜŞME NEDENİ BİLİNMİYOR

Saat 16.00 sıralarında Karasu ilçesi İncilli Mahallesi, Plaj Caddesi'nde meydana gelen olayda Makbule Cansız, iddiaya göre 5 katlı binanın çatısına çıktı. Cansız, henüz bilinmeyen nedenle bulunduğu yerden düştü. Kadının düştüğünü görenler durumu 112 Acil'e bildirdi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Makbule Cansız, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Makbule Cansız'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, soruşturma devam ediyor.

5 katlı binanın çatısından düşen kadın, feci şekilde can verdi

5 katlı binanın çatısından düşen kadın, feci şekilde can verdi

5 katlı binanın çatısından düşen kadın, feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Son Dakika Haberleri
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