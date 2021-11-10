Son dakika haber | 4 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı servis kazasında 'hız' iddiası (3)

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - YOĞUN BAKIMDAKİ ÖĞRENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrencileri taşıyan midibüsün dereye düştüğü kazada ölü sayısı 4'e çıktı. Kazada ağır yaralanan lise birinci sınıf öğrencisi Rabia Üst (14), Darıca Farabi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde bugün öğleden sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.