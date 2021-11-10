Son dakika haber | 4 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı servis kazasında 'hız' iddiası (3) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | 4 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı servis kazasında 'hız' iddiası (3)

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel
Son dakika haber | 4 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı servis kazasında 'hız' iddiası (3)

Edinilen son dakika gelişmesine göre YOĞUN BAKIMDAKİ ÖĞRENCİ YAŞAMINI YİTİRDİKocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrencileri taşıyan midibüsün dereye düştüğü kazada ölü sayısı 4'e çıktı.

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - YOĞUN BAKIMDAKİ ÖĞRENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrencileri taşıyan midibüsün dereye düştüğü kazada ölü sayısı 4'e çıktı. Kazada ağır yaralanan lise birinci sınıf öğrencisi Rabia Üst (14), Darıca Farabi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde bugün öğleden sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİRSEN GİRİŞ DE TOPRAĞA VERİLDİ

Öğrenci servisi midibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitiren Birsen Giriş (51) de Derince ilçesinde toprağa verildi. 2 çocuk annesi Giriş'in, Gebze'ye kız kardeşini ziyaret etmek için gittiği belirtildi. Giriş'in cenazesi, Derince İmam Hüseyin Cemevi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Derince Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Son dakika haber | 4 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı servis kazasında 'hız' iddiası (3)

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Son Dakika Haberleri
Öğrenci servisinin dere yatağına uçtuğu kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi

Öğrenci servisinin dere yatağına uçtuğu kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title