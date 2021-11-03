Son dakika haber: 3 yaşındaki çocuk, doğal gaz kombisine dayalı kanepeyi yaktı: Vatandaşlar film izler gibi seyretti - Haberler
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Son dakika haber: 3 yaşındaki çocuk, doğal gaz kombisine dayalı kanepeyi yaktı: Vatandaşlar film izler gibi seyretti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: 3 yaşındaki çocuk, doğal gaz kombisine dayalı kanepeyi yaktı: Vatandaşlar film izler gibi seyretti

Bir son dakika haberine göre Kırıkkale'de balkonda çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk, doğal gaz kombisinin yanındaki kanepeyi yaktı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de balkonda çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk, doğal gaz kombisinin yanındaki kanepeyi yaktı. Meraklı vatandaşlar ise itfaiyenin söndürme çalışmalarını film izler gibi seyretti.

Yangın, öğlen saatlerinde Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Çabuk'a ait apartmanın 2'inci katındaki dairenin balkonunda çakmakla oynayan 3 yaşındaki K.M.A, doğal gaz kombisine dayalı olan kanepeyi tutuşturdu. Kısa sürede alevlerin büyümesiyle dumanlar evin içerisine girdi. Çabuk ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin erken müdahalesiyle balkonda çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü. Dumandan etkilenen Zeki, Ayten Çabuk ve 3 yaşındaki K.M.Ç., tedbir amaçlı ambulansa alınarak sağlık kontrolleri yapıldı. Çevredeki meraklı vatandaşlar ise söndürme çalışmalarını film izler gibi seyretti. Polis ekipleri, yangın ile ilgili inceleme başlattı. - KIRIKKALE

Son dakika haber: 3 yaşındaki çocuk, doğal gaz kombisine dayalı kanepeyi yaktı: Vatandaşlar film izler gibi seyretti

Son dakika haber: 3 yaşındaki çocuk, doğal gaz kombisine dayalı kanepeyi yaktı: Vatandaşlar film izler gibi seyretti

Son dakika haber: 3 yaşındaki çocuk, doğal gaz kombisine dayalı kanepeyi yaktı: Vatandaşlar film izler gibi seyretti

Son dakika haber: 3 yaşındaki çocuk, doğal gaz kombisine dayalı kanepeyi yaktı: Vatandaşlar film izler gibi seyretti

Son dakika haber: 3 yaşındaki çocuk, doğal gaz kombisine dayalı kanepeyi yaktı: Vatandaşlar film izler gibi seyretti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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