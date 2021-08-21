Son dakika haber: 3 dönüm arazi için kardeşini öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: 3 dönüm arazi için kardeşini öldürdü

Son dakika haber: 3 dönüm arazi için kardeşini öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da bir kişi 3 dönüm olan arazi yüzünden kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.

Samsun'da bir kişi 3 dönüm olan arazi yüzünden kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Kovalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşlarındaki 5 çocuk babası Kurtça Ceylan aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 70 yaşındaki 2 çocuk babası kardeşi Mustafa Karagöz'ü evinin önünde tabancayla vurarak ağır yaraladı. Olay yerinden yaralı halde yaklaşık 500 metre yürüyen Mustafa Karagöz, köy camisinin yanında olduğu yere yığılıp hayatını kaybetti. Kardeş cinayeti zanlısı olan Kurtça Ceylan, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Mustafa Karagöz'ün Ceylan olan soyadını Karagöz olarak değiştirdiği ve kardeşler arasında 3 dönüm arazi yüzünden anlaşmazlık bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Samsun'da bir kadın, kocasını sırtından bıçakladı
Samsun'da bir kadın, kocasını sırtından bıçakladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Serdar Ortaç Armağan Çağlayan
Spor Marcao Muslera Mert Günok Mesut Özil Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber: 3 dönüm arazi için kardeşini öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 15:08:43. #1.16#

title