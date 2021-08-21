Son dakika haber: 3 dönüm arazi için kardeşini öldürdü

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da bir kişi 3 dönüm olan arazi yüzünden kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.

Samsun'da bir kişi 3 dönüm olan arazi yüzünden kardeşini tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Kovalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşlarındaki 5 çocuk babası Kurtça Ceylan aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan 70 yaşındaki 2 çocuk babası kardeşi Mustafa Karagöz'ü evinin önünde tabancayla vurarak ağır yaraladı. Olay yerinden yaralı halde yaklaşık 500 metre yürüyen Mustafa Karagöz, köy camisinin yanında olduğu yere yığılıp hayatını kaybetti. Kardeş cinayeti zanlısı olan Kurtça Ceylan, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Mustafa Karagöz'ün Ceylan olan soyadını Karagöz olarak değiştirdiği ve kardeşler arasında 3 dönüm arazi yüzünden anlaşmazlık bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı