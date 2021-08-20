28 Şubat davasında İstanbul'da 5 eski general gözaltına alındı
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28 Şubat davasında İstanbul'da 5 eski general gözaltına alındı

28 Şubat davasında İstanbul'da 5 eski general gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

28 Şubat davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 eski generalden 5'i İstanbul'da gözaltına alındı.

28 Şubat davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan 14 eski generalden 5'i İstanbul'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan eski generaller gün içerisinde adli makamlara sevk edilecek.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda; Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince "Müebbet Hapis" cezası verilen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 14 hükümlü şahıstan İstanbul'da ikamet ettiği belirlenen 5 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Sabah 10.00 sıralarında

gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Kenan Deniz ve İlhan Kılıç yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada İdris Koralp'ın Bursa'da olduğu tespit edilirken İzmir'de ikamet eden Çetin Saner'in ise Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu kaydedildi.

İstanbul'da konu ile ilgili gözaltına alınan 5 eski generalin gün içerisinde adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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