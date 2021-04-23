Son dakika haber: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Gelen son dakika haberine göre Cumhuriyet Meydanı'nda törene katılanlar İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunması İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nun konuşması Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda törene katılanlar
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunması
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nun konuşması Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
KAYSERİ - Cumhuriyet Meydanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun düzenlenen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Öğrenciler ve öğretmenlerin de yer aldığı törende saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu.
Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, programın ardından yaptığı açıklamada Kovid-19 nedeniyle etkinliğin buruk geçtiğini söyledi.
Çandıroğlu, ayrıca salgının bitmesiyle eğitim öğretimin kısa zamanda başlaması temennisinde de bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan