Son dakika haber: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
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Son dakika haber: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Cumhuriyet Meydanı'nda törene katılanlar İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunması İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nun konuşması Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda törene katılanlar

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunması

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nun konuşması Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

KAYSERİ - Cumhuriyet Meydanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun düzenlenen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Öğrenciler ve öğretmenlerin de yer aldığı törende saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, programın ardından yaptığı açıklamada Kovid-19 nedeniyle etkinliğin buruk geçtiğini söyledi.

Çandıroğlu, ayrıca salgının bitmesiyle eğitim öğretimin kısa zamanda başlaması temennisinde de bulundu.

Son dakika haber: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Son dakika haber: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Son dakika haber: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Son dakika haber: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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