Son dakika haber... 16 yaşındaki kızını boğazından bıçaklayan baba tutuklandı, 'Öldürme kastım yoktu' dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... 16 yaşındaki kızını boğazından bıçaklayan baba tutuklandı, 'Öldürme kastım yoktu' dedi

11.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:13
Son dakika haber... 16 yaşındaki kızını boğazından bıçaklayan baba tutuklandı, 'Öldürme kastım yoktu' dedi

Son dakika haberleri: AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde sokak ortasında tartıştığı kızı H.U.'yu (16) boğazından bıçakla yaralayan Oktay U., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde sokak ortasında tartıştığı kızı H.U.'yu (16) boğazından bıçakla yaralayan Oktay U., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Oktay U. ilk ifadesinde yurttan kaçan kızını ikna etmeye çalıştığı sırada aralarında tartışma çıktığını ve bıçakladığını, ancak öldürme kastının olmadığını iddia etti.

Olay, dün öğle saatlerinde İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Oktay U. henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kızı H.U.'yu bıçakla boğazından yaraladı. Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekipleri hemen olaya müdahale etti. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Oktay U., kısa sürede yakalandı. Oktay U. çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Boğazından aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan H.U. ise çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan H.U., ameliyat edildi.

OLAY KAMERADAOlay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Oktay U. ile eliyle tekerlekli valiz çeken H.U.'nun yan yana kaldırımda yürüdüğü, bir süre sonra Oktay U.'nun kızına bıçakla saldırdığı dehşet anları yer aldı. Ardı ardına H.U.'ya darbeler indiren Oktay U.'ya çevredeki vatandaşların müdahale ederek genç kızı kurtardığı, saldırgan babanın ise olayın ardından sakince uzaklaştığı anlar da kameraya yansıdı.TUTUKLANDIPolis merkezindeki işlemlerinin ardından Oktay U., bugün öğle saatlerinde Sandıklı Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Oktay U., kızının yurtta kaldığını, ancak kaçıp geldiğini, kendisinin buna karşı çıktığını anlattı. Daha sonra aralarında çıkan tartışmanın ardından H.U.'yu bıçakladığını aktaran Oktay U., öldürme amacının olmadığını, sadece yaralamak istediğini öne sürdü. Oktay U. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, Afyonkarahisar Cezaevi'ne gönderildi.AFYONKARAHİSAR'A SEVK EDİLDİ

Bu arada durumu ağır olan H.U., Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. H.U.'nun yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


- Afyonkarahisar
Son dakika haber... 16 yaşındaki kızını boğazından bıçaklayan baba tutuklandı, 'Öldürme kastım yoktu' dedi
Son dakika haber... 16 yaşındaki kızını boğazından bıçaklayan baba tutuklandı, 'Öldürme kastım yoktu' dedi
Son dakika haber... 16 yaşındaki kızını boğazından bıçaklayan baba tutuklandı, 'Öldürme kastım yoktu' dedi
Son dakika haber... 16 yaşındaki kızını boğazından bıçaklayan baba tutuklandı, 'Öldürme kastım yoktu' dedi
Son dakika haber... 16 yaşındaki kızını boğazından bıçaklayan baba tutuklandı, 'Öldürme kastım yoktu' dedi
Son dakika haber... 16 yaşındaki kızını boğazından bıçaklayan baba tutuklandı, 'Öldürme kastım yoktu' dedi
Son dakika haber... 16 yaşındaki kızını boğazından bıçaklayan baba tutuklandı, 'Öldürme kastım yoktu' dedi
Son dakika haber... 16 yaşındaki kızını boğazından bıçaklayan baba tutuklandı, 'Öldürme kastım yoktu' dedi
Son dakika haber... 16 yaşındaki kızını boğazından bıçaklayan baba tutuklandı, 'Öldürme kastım yoktu' dedi
Son dakika haber... 16 yaşındaki kızını boğazından bıçaklayan baba tutuklandı, 'Öldürme kastım yoktu' dedi
Son dakika haber... 16 yaşındaki kızını boğazından bıçaklayan baba tutuklandı, 'Öldürme kastım yoktu' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet DAĞLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Pervin Buldan Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Hande Erçel Hüner Coşkuner İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Türk Milli İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... 16 yaşındaki kızını boğazından bıçaklayan baba tutuklandı, 'Öldürme kastım yoktu' dedi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 17:29:50. #1.16#
title