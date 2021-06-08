Son dakika haber: 100 bin liralık malzemeleri çalıp kayıplara karıştılar: O anlar kamerada

Son dakika haber: - 100 bin liralık malzemeleri çalıp kayıplara karıştılar: O anlar kamerada Fabrikadan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir fabrikadan yaklaşık 100 bin lira değerinde malzemeyi çalan 2 kişi güvenlik kamerasına yansırken, kayıplara karışan zanlıları yakalamak...