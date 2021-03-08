Son dakika haber | 10 Yıl önce bugün neler oldu?
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Son dakika haber | 10 Yıl önce bugün neler oldu?

08.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:12

Son dakika gündem haberi... "KADIN İLE ERKEK EŞİTTİR, TARTIŞILMAZ"Başbakan Erdoğan, Antakya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle Düzenlenen "Medeniyetlerin Buluşması Noktası Anadolu'da Kadının Güçlendirilmesi" Konulu Programda Konuştu.

"KADIN İLE ERKEK EŞİTTİR, TARTIŞILMAZ"

Başbakan Erdoğan, Antakya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle Düzenlenen "Medeniyetlerin Buluşması Noktası Anadolu'da Kadının Güçlendirilmesi" Konulu Programda Konuştu.

NAZLI ILICAK, SONER YALÇIN'DAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Gazeteci Nazlı Ilıcak, Ergenekon soruşturması kapsamında arama yapılan Odatv'de ele geçirilen notlar ve Soner Yalçın'ın ajandasında kendisiyle ilgili yer alan bilgilere ilişkin Savcı Zekeriya Öz'e ifade verdi. Ilıcak, şikayetçi olduğunu belirtti.

BU DA BEBEK GİBİ AĞLAYAN PAPAĞAN

ABD'de bir ailenin fertleri, papağanlarının ağlayıp ağlamayacağını test etmek için ilginç bir yöntem uyguladı.

Papağanın yanında ağlamaya başlayan aile fertlerinin bu durumu karşısında papağan da daha fazla dayanamayarak bebek gibi ağlamaya başladı. Papağanın ağlamaya başlamasıyla birlikte aile fertleri şaşkınlık içinde kahkaha attılar.

-İHA-

Son dakika haber | 10 Yıl önce bugün neler oldu?
Son dakika haber | 10 Yıl önce bugün neler oldu?
Son dakika haber | 10 Yıl önce bugün neler oldu?
Son dakika haber | 10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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