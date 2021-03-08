Son dakika haber | 10 Yıl önce bugün neler oldu?

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"KADIN İLE ERKEK EŞİTTİR, TARTIŞILMAZ"

Başbakan Erdoğan, Antakya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle Düzenlenen "Medeniyetlerin Buluşması Noktası Anadolu'da Kadının Güçlendirilmesi" Konulu Programda Konuştu.

NAZLI ILICAK, SONER YALÇIN'DAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Gazeteci Nazlı Ilıcak, Ergenekon soruşturması kapsamında arama yapılan Odatv'de ele geçirilen notlar ve Soner Yalçın'ın ajandasında kendisiyle ilgili yer alan bilgilere ilişkin Savcı Zekeriya Öz'e ifade verdi. Ilıcak, şikayetçi olduğunu belirtti.

BU DA BEBEK GİBİ AĞLAYAN PAPAĞAN

ABD'de bir ailenin fertleri, papağanlarının ağlayıp ağlamayacağını test etmek için ilginç bir yöntem uyguladı.

Papağanın yanında ağlamaya başlayan aile fertlerinin bu durumu karşısında papağan da daha fazla dayanamayarak bebek gibi ağlamaya başladı. Papağanın ağlamaya başlamasıyla birlikte aile fertleri şaşkınlık içinde kahkaha attılar.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı