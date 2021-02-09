Son dakika haber | 1 kişinin öldüğü balık halindeki kavgada 14 şüpheli, Özel Harekat eşliğinde adliyeye sevk edildi (2)
Edinilen son dakika gelişmesine göre 11 KİŞİ TUTUKLANDIKonya'da, balık halinde balıkçı iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün Özel Harekat polisi eşliğinde adliyeye sevk edilen 13 kişiden 11'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.
11 KİŞİ TUTUKLANDI
Konya'da, balık halinde balıkçı iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün Özel Harekat polisi eşliğinde adliyeye sevk edilen 13 kişiden 11'i tutuklanarak ceza evine gönderildi. 2 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, olaya karışan 1 kişinin de hastanede tedavisi sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ