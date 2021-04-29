Son dakika... Gürcistan'da TİKA'nın desteğiyle çocuk destek merkezi açıldı
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Son dakika... Gürcistan'da TİKA'nın desteğiyle çocuk destek merkezi açıldı

Son dakika... Gürcistan'da TİKA'nın desteğiyle çocuk destek merkezi açıldı
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Batum'da kimsesiz çocuklar için çocuk destek merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Batum'da kimsesiz çocuklar için çocuk destek merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Batum'da, tefrişatı, tadilatı ve donanımı TİKA tarafından sağlanan, Gürcistan'daki İalkani Derneğine ait "Çocuklar için Yatılı ve Gündüz Evi" için açılış töreni düzenlendi.

Törene Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nino Nijaradze, TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, yerel yetkililer ile merkezin yöneticileri katıldı.

Başkonsolos Yılmaz burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine hizmet ettiğini belirterek "Dostumuz, komşumuz ve akrabamız Gürcistan'da TİKA tarafından 600'ün üzerinde proje gerçekleştirildi." dedi.

Demirdağ ise konuşmasında, "Burada yetişecek olan çocuklarımızın topluma entegrasyonunun daha etkin bir şekilde sürdürülmesi için söz konusu merkezin bu bölgede ilk ve tek olması son derece önemlidir. TİKA dünyanın dört bin yanında din, dil, ırk gözetmeksizin çocukların yüzlerini güldürmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bakan Nijaradze ise bugün TİKA'nın desteği ile Batum'da son derece önemli bir projeye imza atıldığını söyledi.

Merkezin, sokakta kalan kimsesiz çocukların eğitim almasına da hizmet edeceğini kaydeden Nijaradze, "Türk tarafına bu yardım için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Nijaradze uzun yıllar boyunca özelikle sağlık alanında TİKA ile son derece verimli iş birliği sürdürdüklerini ifade ederek, "Burada özellikle TİKA'nın Batum'da gerçekleştirdiği Batum Enfeksiyon Hastanesi'nin önemini vurgulamak istiyorum. Bu hastane sayesinde biz Kovid-19 salgınıyla mücadelede başarılı faaliyetleri sürdürdük." dedi.

"Çocuklar için Yatılı ve Gündüz Evi" çocuk destek merkezinde 150 çocuk eğitim görüyor, 45 çocuk ise yatılı kalıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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