Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ülkeyi sarsan depremin Ekvador, Kolombiya ve Brezilya'da da hissedildiği öğrenildi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Peru'nun kuzeyinde 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Barranca kentinin yaklaşık 45 kilometre kuzeyinde yaşanan depremin derinliği ise 80 kilometre olarak belirlendi.
KOMŞU ÜLKELERDE DE HİSSEDİLDİ
Öte yandan sarsıntı Peru'nun komşuları Ekvador, Kolombiya ve Brezilya'da da hissedildi.
Ayrıntılar geliyor...
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