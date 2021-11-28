Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Peru'nun kuzeyinde 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Barranca kentinin yaklaşık 45 kilometre kuzeyinde yaşanan depremin derinliği ise 80 kilometre olarak belirlendi.

KOMŞU ÜLKELERDE DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan sarsıntı Peru'nun komşuları Ekvador, Kolombiya ve Brezilya'da da hissedildi.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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