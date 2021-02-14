Valisi Ziya Polat, Kovid-19 aşısı oldu
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Valisi Ziya Polat, Kovid-19 aşısı oldu

14.02.2021 17:23 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:49

Yozgat Valisi Ziya Polat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Yozgat Valisi Ziya Polat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozunu yaptırdı.

İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ile Yozgat Şehir Hastanesine giden Polat'a aşının ilk dozu uygulandı.

Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yıla yakın zamandır salgınla mücadele edildiğini, Yozgat'ta 20 bine yakın kişiye aşı yapıldığını söyledi.

Aşı sırasının kendilerine geldiğini belirten Polat, "Jandarma komutanımız ve emniyet müdürümüz ile aşımızı yaptırdık. Allah'ım tüm hastalarımıza şifa versin. Vefat eden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Umarın en yakın zamanda bu salgının üstesinden geliriz. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya çağırıyoruz." dedi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Polat, "Büyüklerimizi evlerde aşılıyoruz, sağ olsun arkadaşlarımız gece gündüz demen çalışıyor. Vatandaşımız, devletimize, sağlık ekiplerimize dua ve teşekkür ediyor. Sağlık çalışanlarımız köyde vatandaşımızın evinde aşısını uyguluyor. Bu da devletimizin ne kadar güçlü olduğunu, sağlık çalışanlarımızın ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Valisi Ziya Polat, Kovid-19 aşısı oldu
Valisi Ziya Polat, Kovid-19 aşısı oldu
Valisi Ziya Polat, Kovid-19 aşısı oldu
Valisi Ziya Polat, Kovid-19 aşısı oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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