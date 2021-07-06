Yön tabelasına çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Yön tabelasına çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

Aksaray'da, otoyolda kontrolden çıkıp, yön tabelasının direğine çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Dilek ve yanındaki Umut Acar yaşamını yitirdi, Mehmet Şirin Acar yaralandı. Kazanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin motoru yerinden fırladı.

Ankara- Niğde otoyolunun Aksaray'ın Bozkır köyü yakınlarında meydana gelen kazada; Mardin'den İstanbul'a giden Mehmet Dilek yönetimindeki 34 NK 9012 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yön tabelasının direğine çarptı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ, 2 KİŞİ SIKIŞTIĞI YERDE ÖLDÜ

Hurdaya dönen otomobilin motoru ile ön lastiği yerinden koptu. Kazada sürücü Mehmet Dilek ile otomobildeki Umut Acar araçta sıkışarak yaşamını yitirdi, Mehmet Şirin Acar ise yaralandı. Yaralı Acar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

CANSIZ BEDENLERİ İTFAİYE ÇIKARABİLDİ

İki kişinin cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılıp, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yön tabelasına çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yön tabelasına çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yön tabelasına çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yön tabelasına çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yön tabelasına çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yön tabelasına çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

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