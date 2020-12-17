YÖK'ten 'aşıda öncelik' talebi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

YÖK'ten 'aşıda öncelik' talebi

17.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:29
YÖK'ten 'aşıda öncelik' talebi

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı'na yazı göndererek, üniversite hastaneleri ile yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik, idari personel ve sağlık çalışanlarının öncelikli aşılama kapsamında değerlendirmesini talep etti.

 YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı'na yazı göndererek, üniversite hastaneleri ile yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik, idari personel ve sağlık çalışanlarının öncelikli aşılama kapsamında değerlendirmesini talep etti.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'na aşı uygulamasına yönelik yazı gönderildiği belirtildi. Bakanlığa gönderilen yazıda, küresel Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yapılacak aşılama çalışmalarında, genel önceliklerin belirleneceği belirtilerek, bu önceliklere göre aşılama çalışmalarının ilk aşamasında sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinlerin aşılanacağı hatırlatıldı.

Yazının devamın şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda 'sağlık çalışanları' kapsamında üniversitelerimizin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri (Üniversite Hastaneleri) ile Üniversitelerimiz ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde arasında tesis edilen birlikte kullanım mevzuatı çerçevesinde görev yapan akademik personel ve sağlık çalışanlarının da öncelikli aşılama kapsamında değerlendirmesinin çok önemli olduğu açıktır. Ayrıca yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için 'yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin' de kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Başkanlığımız, bu konudaki önerimiz kabul görür ise, kademelendirme çalışmaları için her türlü işbirliğine açıktır."

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Nilgün Belgün Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Ersun Yanal Rıza Çalımbay Kylian Mbappe Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Milli Ankara İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: YÖK'ten 'aşıda öncelik' talebi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 15:29:57. #1.15#
title