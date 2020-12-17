YÖK'ten 'aşıda öncelik' talebi

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı'na yazı göndererek, üniversite hastaneleri ile yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik, idari personel ve sağlık çalışanlarının öncelikli aşılama kapsamında değerlendirmesini talep etti.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'na aşı uygulamasına yönelik yazı gönderildiği belirtildi. Bakanlığa gönderilen yazıda, küresel Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yapılacak aşılama çalışmalarında, genel önceliklerin belirleneceği belirtilerek, bu önceliklere göre aşılama çalışmalarının ilk aşamasında sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinlerin aşılanacağı hatırlatıldı.

Yazının devamın şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda 'sağlık çalışanları' kapsamında üniversitelerimizin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri (Üniversite Hastaneleri) ile Üniversitelerimiz ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde arasında tesis edilen birlikte kullanım mevzuatı çerçevesinde görev yapan akademik personel ve sağlık çalışanlarının da öncelikli aşılama kapsamında değerlendirmesinin çok önemli olduğu açıktır. Ayrıca yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için 'yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin' de kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Başkanlığımız, bu konudaki önerimiz kabul görür ise, kademelendirme çalışmaları için her türlü işbirliğine açıktır."

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı