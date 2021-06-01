Son dakika haber | Yeni normalleşme kararıyla birlikte restoranlar hizmete açıldı
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Son dakika haber | Yeni normalleşme kararıyla birlikte restoranlar hizmete açıldı

Son dakika haber | Yeni normalleşme kararıyla birlikte restoranlar hizmete açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Kabine toplantısının ardından açıklanan yeni normalleşme kararıyla, faaliyetleri kısıtlanan restoranlar yeniden açıldı.

Kabine toplantısının ardından açıklanan yeni normalleşme kararıyla, faaliyetleri kısıtlanan restoranlar yeniden açıldı. Bu kapsamda Ümraniye'de bulunan bir restoran da sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uyularak hizmete başladı. Restoran sahibi, "Tüm personelle birlikte bayram öncesi hazırlığı gibi hazırlığımızı yaptık. İnsanlar hijyen anlamında kesinlikle güvenebilir" diye konuştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kafe ve restoranların faaliyetleri sadece paket servis ve gel-al şeklinde kısıtlanmıştı. Dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni normalleşme takviminin açıklanmasıyla birlikte yaklaşık 2 ayın sonunda 1 Haziran itibariyle kafe ve restoranlar yeniden faaliyetlerine başladı.

Ümraniye'de bulunan bir restoran da korona virüse karşı üst düzey önlemler alarak hizmet vermeye başladı. Alınan tedbirler kapsamında müşteriler içeriye ateşleri ölçülerek alınıyor. Sosyal mesafe kuralına göre düzenlenen masalara oturan müşteriler, telefonlarından karekodu okutarak dijital menü üzerinden siparişlerini verebiliyor. Ayrıca hijyen kurallarına özen gösterilen restoranda, jelatinli tabak ve çatal, kaşık, bıçak takımıyla sunum yapılıyor.

Restoran sahibi Himmet Polat Ağababa, "Biz dün akşam haberi duyduktan sonra tüm ekip gece sabahlara kadar hazırlığımızı yaptık. Çok iyi bir şekilde genel temizliğimizi yaptıktan sonra ve tüm hazırlıkları tamamladıktan sonra bu sabah faaliyete başladık. Bizim bir KDV oranımız var, yüzde bir KDV oranı. Yani yüzde sekizden yüzde bire düşen bir KDV oranı var. Onun yılbaşına kadar devamını istiyoruz" dedi.

"BAYRAMA HAZIRLANIR GİBİ HAZIRLANDIK"

Ağababa, "Dün haberi duyduktan sonra tüm personelle beraber böyle bir arife günü gibi, bayram öncesi hazırlığı gibi hazırlığımızı yaptık. Tüm ekipmanlarımızı tekrar gözden geçirdik. Hijyen anlamında kesinlikle insanlar güvenebilir. Biz hijyen anlamında elimizden gelen tüm tedbirleri aldık" diye konuştu.

Restoran müşterilerinden Abdurrahman Kaplan isimli bir vatandaş, "Açıkçası çok özlemiştik. Herkes kendi hijyenine dikkat ederse bu virüs kısa sürede biter diye düşünüyorum. Açıkçası çok sıkıldık, dışarda yemek yemeyi özledik" dedi.

Uzun bir aradan sonra yeniden restorana geldiklerini söyleyen Ferhat Aydın ise "Bu şekilde masalar aralıklarla olursa daha iyi olur. Sonuçta mesafeyi koruduktan sonra problem yok" şeklinde konuştu.

(Gamze Erdemir - Yusuf Enes İnce/İHA)

Son dakika haber | Yeni normalleşme kararıyla birlikte restoranlar hizmete açıldı
Son dakika haber | Yeni normalleşme kararıyla birlikte restoranlar hizmete açıldı
Son dakika haber | Yeni normalleşme kararıyla birlikte restoranlar hizmete açıldı
Son dakika haber | Yeni normalleşme kararıyla birlikte restoranlar hizmete açıldı
Son dakika haber | Yeni normalleşme kararıyla birlikte restoranlar hizmete açıldı
Son dakika haber | Yeni normalleşme kararıyla birlikte restoranlar hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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