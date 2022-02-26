Son dakika gündem: Yalova'da evde çıkan yangında hasar oluştu - Haberler

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Son dakika gündem: Yalova'da evde çıkan yangında hasar oluştu

AA, Fikret Mazı - Güncel
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Son dakika gündem: Yalova'da evde çıkan yangında hasar oluştu

Son dakika gündem haberine göre Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın söndürüldü.

ÇİFTLİKKÖY, YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sahil Mahallesi Cami Sokak'ta bulunan apartmanın 5. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Fikret Mazı - Güncel

Çiftlikköy, Yangın, Yalova, Cami, Güncel, Haberler

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