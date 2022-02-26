Son dakika gündem: Yalova'da evde çıkan yangında hasar oluştu

ÇİFTLİKKÖY, YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sahil Mahallesi Cami Sokak'ta bulunan apartmanın 5. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.