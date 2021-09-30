ÜNİVERSİTELİ ALİ, 7 METREDEN İNŞAAT ÇUKURUNA DÜŞÜP ÖLDÜ - Haberler
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ÜNİVERSİTELİ ALİ, 7 METREDEN İNŞAAT ÇUKURUNA DÜŞÜP ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

açıklama yaptı.

ISPARTA (DHA) - açıklama yaptı. Mehmet Ali Cirit, "Sabah 09.30 gibi yurt müdürü telefon etti. 'Çocuğunuz yüksek bir yerden düştü ağır, acil Isparta Şehir Hastanesine gelin' dedi. Apar topar gittim. Polisle görüştüm, aşağı morga inince işin farkına vardım. Çocuk vefat etmiş. Savcıyla görüştük. Olay yerinin videolarını gösterdiler. Olay yerinde korkuluk diye bir şey yoktu. İnşaatın etrafında herhangi bir yerinde korkuluk diye bir şey yoktu. İhmalkarlık var, şikayetçiyim" dedi.

'BU SENE İKİNCİ SINIFTI'

5 yıldır eşinden ayrı olduğu için oğlunun yanında olmadığını aktaran Mehmet Ali Cirit, "Eşimden ayrı yaşıyorduk. Kendi isteğiyle Burdur Fen Lisesi'ne gitti. Fen Lisesinden mezun oldu. Oradan da burayı tutturdu. Bu sene ikinci sınıftı. 5 yıldır benim yanımda değildi, annesiyle yaşıyordu. Biz eşimle boşandık. Şu anda istinaf mahkemesinden daha kararın çıktığı yok" diye konuştu.

'CİĞERİMİZİ YAKANLARIN CİĞERLERİ YANSIN'

Ali Sinan Cirit'in iki ablası olduğunu, ikisinin de üniversiteden mezun olduğunu anlatan baba Mehmet Ali Cirit, şöyle dedi:

"Onlar da annesinin yanında. İki kız, bir oğlum var. Cenaze yarın Dinar Santral Mahallesi Ciritoğlu Camii'nde cuma namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Akabinde asri mezarlığa defnedilecek nasip olursa. Olay yeri savcısının dediğine göre; bu gece düşüyor ve sabaha kadar orada kalıyor. İnşaat işçilerinin sabah gelmeleriyle bulunuyor ve haber veriliyor. Ciğerimizi yakanların ciğerleri yansın. Ne diyeyim, başka anne babaların da ciğerleri yanmasın."

ÜNİVERSİTELİ ALİ, 7 METREDEN İNŞAAT ÇUKURUNA DÜŞÜP ÖLDÜ

ÜNİVERSİTELİ ALİ, 7 METREDEN İNŞAAT ÇUKURUNA DÜŞÜP ÖLDÜ

ÜNİVERSİTELİ ALİ, 7 METREDEN İNŞAAT ÇUKURUNA DÜŞÜP ÖLDÜ

ÜNİVERSİTELİ ALİ, 7 METREDEN İNŞAAT ÇUKURUNA DÜŞÜP ÖLDÜ

ÜNİVERSİTELİ ALİ, 7 METREDEN İNŞAAT ÇUKURUNA DÜŞÜP ÖLDÜ
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Haber: ÜNİVERSİTELİ ALİ, 7 METREDEN İNŞAAT ÇUKURUNA DÜŞÜP ÖLDÜ - Haberler
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