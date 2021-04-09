Son dakika gündem: Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı
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Son dakika gündem: Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı

Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yılı

Gelen son dakika haberlerine göre Hizan Emniyet Müdürü Erbil Başar, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Muhammed İkbal Yelek'i makamında ziyaret etti.

Hizan Emniyet Müdürü Erbil Başar, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Muhammed İkbal Yelek'i makamında ziyaret etti.

Başar, hafta dolayısıyla gerçekleştirecek program hakkında Kaymakam Yelek'e bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yelek, emniyet teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Halkın huzur ve güvenliği için geceli gündüzlü çalışan emniyet personelinin hizmetlerin en kutsalını yerine getirdiğini belirten Yelek, "Emniyet teşkilatında görev yapan tüm teşkilat mensuplarımızın Polis Haftası'nı kutluyor, şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, görevleri başındaki tüm polislerimize ve değerli ailelerine selam ve saygılarımı iletiyorum. " diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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