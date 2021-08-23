Son dakika gündem: Tüketiciyi Destekleme Derneğinden çocuklu aile kabul etmeyen restoranlara "itibar kaybı" uyarısı
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Son dakika gündem: Tüketiciyi Destekleme Derneğinden çocuklu aile kabul etmeyen restoranlara "itibar kaybı" uyarısı

Son dakika gündem: Tüketiciyi Destekleme Derneğinden çocuklu aile kabul etmeyen restoranlara 'itibar kaybı' uyarısı
Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, haklı sebep olmadan çocuklu bir aileye hizmet vermekten kaçınan işletmelerin itibar kaybına uğrayabileceği uyarısında bulundu.

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, haklı sebep olmadan çocuklu bir aileye hizmet vermekten kaçınan işletmelerin itibar kaybına uğrayabileceği uyarısında bulundu.

Bakal, AA muhabirine, son günlerde bazı restoranların yanlarında çocuk olan müşterileri kabul etmediklerine yönelik kendilerine de şikayetler geldiğini aktardı.

Restoran, otel gibi aile olarak hizmet alınabilecek işletmelerde haklı sebep olmadan ayrımcılık yapılamayacağını belirten Bakal, "İşletmeler 'konsept gereği' diyerek işin içinden çıkmak istiyorlar fakat bu etik bir davranış değil. Bu nedenle çocuklu bir aileye hizmet vermekten kaçınan işletmede öncelikle haklı sebep aranmalı, eğer böyle bir durum söz konusu değilse gerekli yerlere şikayette bulunulmalıdır." dedi.

Bakal, böyle bir durumla karşılaşılması halinde satıştan kaçınan satıcı ve sağlayıcıların Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na,Ticaret Bakanlığına, Ticaret İl Müdürlüklerine, kaymakamlıklara ya da valiliklere şikayet edilebileceğini anlattı.

Bu durumun itibar kaybına yol açabileceğinden işletmeleri de zor durumda bırakabileceğini vurgulayan Bakal, şöyle konuştu:

"Tüketicinin korunması kanununda 'Hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz' maddesi bulunuyor. Öncelikle zaten haklı bir sebep yoksa bu bir suçtur. Ayrıca işletmeye çocuk almamak ticari hatadır. Çünkü sonuç itibarıyla bahsi geçen kişiler, çocuklarımız da tüketim sağlayacak, işletmeye para kazandıracaktır. Aile tatile ya da yemeğe çıkarken çocuklarını kime bırakacak? Çocuklar için ayrı restoranlar, oteller mi yapılacak? Restoranlara haklı bir sebep olmaksızın çocukları almamanın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a göre idari para cezası vardır. Bu insan hakkı ihlali, Türk Ceza Kanunu yönünden de Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturulabilir. Tüketiciyi Destekleme Derneği olarak, işletmelerin bu tutumunu doğru bulmuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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