Son dakika gündem: Trabzon'da yangın; 6 ev kül oldu
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Son dakika gündem: Trabzon'da yangın; 6 ev kül oldu

13.01.2021 19:22 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:26
Son dakika gündem: Trabzon'da yangın; 6 ev kül oldu

Son dakika haberi... Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit köyünde yakılan anız ateşinin rüzgarın etkisiyle yayılması sonucu ilk belirlemelere göre 6 ev yandı.

Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit köyünde yakılan anız ateşinin rüzgarın etkisiyle yayılması sonucu ilk belirlemelere göre 6 ev yandı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında, alevlerin bitişikteki evlere sıçramaması için müdahale ediliyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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