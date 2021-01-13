Son dakika gündem: Trabzon'da yangın; 6 ev kül oldu
13.01.2021 19:22 | Son Güncelleme: 13.01.2021 19:26
Son dakika haberi... Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit köyünde yakılan anız ateşinin rüzgarın etkisiyle yayılması sonucu ilk belirlemelere göre 6 ev yandı.
Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit köyünde yakılan anız ateşinin rüzgarın etkisiyle yayılması sonucu ilk belirlemelere göre 6 ev yandı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında, alevlerin bitişikteki evlere sıçramaması için müdahale ediliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı