Son dakika gündem: Trabzon'da yangın; 6 ev kül oldu

Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit köyünde yakılan anız ateşinin rüzgarın etkisiyle yayılması sonucu ilk belirlemelere göre 6 ev yandı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında, alevlerin bitişikteki evlere sıçramaması için müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı