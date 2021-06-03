Son dakika gündem: Terör örgütü PKK tarafından katledilen 12 vatandaş için anma töreni
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Son dakika gündem: Terör örgütü PKK tarafından katledilen 12 vatandaş için anma töreni

Son dakika gündem: Terör örgütü PKK tarafından katledilen 12 vatandaş için anma töreni
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: TUNCELİ'nin Pertek ilçesine bağlı Sağman köyünde, farklı tarihlerde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 12 vatandaş için anma töreni düzenlendi.

TUNCELİ'nin Pertek ilçesine bağlı Sağman köyünde, farklı tarihlerde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 12 vatandaş için anma töreni düzenlendi. 

Pertek ilçesine bağlı Sağman köyünde, 1993- 1994 ve1998 yıllarında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olan 12 vatandaş için, Tunceli Valiliği'nce anma töreni düzenlendi.

Törene Vali Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, Pertek Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, vali yardımcıları, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Şehitler için yaptırılan anıtın önünde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, yapılan duaların ardından son buldu. 

 


Son dakika gündem: Terör örgütü PKK tarafından katledilen 12 vatandaş için anma töreni
Son dakika gündem: Terör örgütü PKK tarafından katledilen 12 vatandaş için anma töreni
Son dakika gündem: Terör örgütü PKK tarafından katledilen 12 vatandaş için anma töreni
Son dakika gündem: Terör örgütü PKK tarafından katledilen 12 vatandaş için anma töreni
Son dakika gündem: Terör örgütü PKK tarafından katledilen 12 vatandaş için anma töreni
Son dakika gündem: Terör örgütü PKK tarafından katledilen 12 vatandaş için anma töreni

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

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