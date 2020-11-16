Son dakika gündem: Tekerlekli sandalyedeki engelliye çarpıp, ölümüne neden olan kamyon sürücüsü teslim oldu

Edinilen son dakika haberine göre ADANA'da dün akülü tekerlekli sandalye ile yol kenarında ilerleyen Hüseyin Karlılar'a (49) çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaza yerinden kaçan kamyon sürücüsü Yunus Bilgi, polis merkezine teslim oldu.