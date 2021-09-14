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Son dakika gündem: TED Üniversitesi 'Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs' belgesini aldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: TED Üniversitesi 'Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs' belgesini aldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre TED Üniversitesi, Kovid-19 salgın döneminde öğrencilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla her türlü önlemi hayata geçiren 'Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs' belgesini aldı.

TED Üniversitesi, Kovid-19 salgın döneminde öğrencilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla her türlü önlemi hayata geçiren 'Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs' belgesini aldı.

TED Üniversitesi Çok Amaçlı Konferans Salonunda gerçekleşen törenle, 'Güvenli Kampüs Belgesi' Türk Standartları Enstitüsü Başkanı tarafından üniversite yönetimine takdim edildi.

HİJYEN KONUSUNDA SİSTEMATİK BİR SÜREÇ YÜRÜTTÜK

TED Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, pandemi döneminin başlangıcından itibaren tüm korunma tedbirlerini hayata geçirmeye gayret ettiklerini belirterek, "Pandeminin ilk ortaya çıktığı andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve diğer resmi otoriteler tarafından bildirilen uygulamalara bağlı kalarak akademik ve idari insan kaynağımız virüs tehlikesinden korunma konusunda kurduğumuz Pandemi Komitesi ve Saha Ekipleri aracılığıyla ciddi önlemler aldık. Bir yandan bilimsel faaliyetler ve eğitim-öğretim süreçlerinin etkin ve dinamik olarak yürütülmesi için çalışırken diğer yandan hijyen konusunda sistematik ve sürdürülebilir bir süreç yürüttük" dedi.

YÖK-TSE iş birliğiyle hazırlanan kılavuzun gereklerini en iyi şekilde yerine getirdiklerini belirten Sabuncuoğlu, "TSE'ye yaptığımız başvuru olumlu sonuçlandı TSE Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi'ni almaya hak kazandık" diye konuştu.


- Ankara

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