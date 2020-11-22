Son dakika haberi... Soylu: "Bu topraklarda bir tek terörist kalmayacak"
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Son dakika haberi... Soylu: "Bu topraklarda bir tek terörist kalmayacak"

22.11.2020 14:23 | Son Güncelleme: 22.11.2020 14:40

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Geçitli köyünde husumetli iki ailenin barış programında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Geçitli köyünde husumetli iki ailenin barış programında konuştu. (4)

Son dakika haberi... Soylu: 'Bu topraklarda bir tek terörist kalmayacak'
Son dakika haberi... Soylu: 'Bu topraklarda bir tek terörist kalmayacak'
Son dakika haberi... Soylu: 'Bu topraklarda bir tek terörist kalmayacak'
Son dakika haberi... Soylu: 'Bu topraklarda bir tek terörist kalmayacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 14:40:39. #1.14#
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