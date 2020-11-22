Son dakika haberi... Soylu: "Bu topraklarda bir tek terörist kalmayacak"
22.11.2020 14:23 | Son Güncelleme: 22.11.2020 14:40
Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Geçitli köyünde husumetli iki ailenin barış programında konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Geçitli köyünde husumetli iki ailenin barış programında konuştu. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar