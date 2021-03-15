Son dakika haberleri: Somali, COVAX kapsamında gönderilen Kovid-19 aşılarını teslim aldı
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Son dakika haberleri: Somali, COVAX kapsamında gönderilen Kovid-19 aşılarını teslim aldı

15.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:01

Edinilen son dakika haberine göre Somali'ye, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları ulaştı.

Somali'ye, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları ulaştı.

Somali Sağlık Bakanlığı, yazılı açıklamada, Hindistan Serum Enstitüsü tarafından geliştirilen ve UNICEF tarafından temin edilen 300 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısını teslim aldıkları bilgisini paylaştı.

Aşıların ilk olarak salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına ve risk grubundaki kişilere yapılacağı bildirildi.

Mart 2020'den bu yana 8 bin 946 kişide Kovid-19 tespit edilen ülkede, virüs nedeniyle 349 kişi hayatını kaybetti.

Afrika genelinde şimdiye kadar Güney Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Angola, Senegal, Mısır, Cezayir, Uganda, Togo, Ruanda, Fas, Fildişi Sahili, Seyşeller, Mozambik, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Malavi, Kenya ve Zimbabve'de virüse karşı kitlesel aşılama başlatıldı.

Son dakika haberleri: Somali, COVAX kapsamında gönderilen Kovid-19 aşılarını teslim aldı
Son dakika haberleri: Somali, COVAX kapsamında gönderilen Kovid-19 aşılarını teslim aldı
Son dakika haberleri: Somali, COVAX kapsamında gönderilen Kovid-19 aşılarını teslim aldı
Son dakika haberleri: Somali, COVAX kapsamında gönderilen Kovid-19 aşılarını teslim aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sadak Mohamed Mohamud

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