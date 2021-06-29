Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönen liseliler kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
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Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönen liseliler kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta mezuniyet fotoğrafı çekimine giden lise öğrencilerinin bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta mezuniyet fotoğrafı çekimine giden lise öğrencilerinin bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Şehir merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı mevkisinden kent merkezine doğru giden Semih Talha Demirkıran (18) yönetimindeki 58 FV 268 plakalı otomobil, viraja girdiği sırada kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, Şehit Cemalettin Yılmaz Anadolu Lisesi'nden bu yıl mezun olan sürücü Demirkıran ile birlikte Oğuzhan Şahin (17), Sultan Bulut (17), Umeyir Mustafa Kandır (17) ve Emir Kaya (17) yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, ağır yaralı Şahin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, 5 arkadaşın liseden yeni mezun oldukları, bölgede mezuniyet fotoğrafı çektirdikten sonra dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.

Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönen liseliler kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönen liseliler kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönen liseliler kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönen liseliler kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönen liseliler kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönen liseliler kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönen liseliler kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönen liseliler kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönen liseliler kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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