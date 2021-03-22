Arazide bulunan mühimmatın patlaması sonucu ölen 2 çocuk için tören düzenlendi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, arazide bulunan mühimmatın patlaması sonucu hayatını kaybeden 2 çocuk için tören yapıldı.

İlçeye bağlı Yemişli Köyü Yekmal Mezrası kırsalındaki mera alanında dün hayvan otlatırken arazide bulunan mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralanan ve olay yerine sevk edilen helikopterle kaldırıldıkları Şırnak Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yusuf Ata (14) ve Caner Sak'ın (16) otopsi işlemleri tamamlandı.

Şırnak Devlet Hastanesi bahçesinde gerçekleştirilen törende, Ata ve Sak'ın Türk bayrağına sarılı tabutları tören mangası tarafından katafalka konuldu, dua edildi.

Törene katılan Vali Ali Hamza Pehlivan çocukların ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Helallik alınmasının ardından cenazeler toprağa verilmek üzere Yemişli Köyü Yekmal Mezrası'na uğurlandı.

Törene, çocukların aileleri ve yakınlarının yanı sıra 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ali İhsan Ersoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan katıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli Köyü Yekmal Mezrası'nın kuzey kesiminde bulunan merada hayvan otlatan Yusuf Ata (14) ve Caner Sak (16) arazide bulunan bir mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralanmış, helikopterle sevk edildikleri Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamışlardı. Olayla ilgili Uludere Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan