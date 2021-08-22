Son dakika haberi! Selde hayatını kaybeden çiftten geriye fotoğrafı kaldı
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Son dakika haberi! Selde hayatını kaybeden çiftten geriye fotoğrafı kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberler... Sinop'un Ayancık ilçesindeki selde eşiyle birlikte akıntıya kapılıp hayatını kaybeden Şadiye Demircan (68) kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Sinop'un Ayancık ilçesindeki selde eşiyle birlikte akıntıya kapılıp hayatını kaybeden Şadiye Demircan (68) kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Çiftten geriye huzurlu günlerinde çekilmiş fotoğrafları kaldı.

Selde 15 kayıp veren ve 40'a yakın evin yıkıldığı Babaçay köyünden bir cenaze daha uğurlandı. Yaşanan sel felaketinde evlerinde bulunan Şadiye Demircan ve eşi Mehmet Demircan (68) akıntıya kapılarak hayatını kaybetmişti. Mehmet Demircan'ın naaşı 5 gün önce İncirpınarı sahilinde bulundu. Dün aynı bölgede bulunan Şadiye Demircan'da naaşı için de bugün cenaze töreni düzenlendi.

Çayiçi Mahallesi Camisi'ne getirilen Şadiye Demircan'ın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ayancık İlçe Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, merhumun ailesi ve yakınları katıldı. - SİNOP

Son dakika haberi! Selde hayatını kaybeden çiftten geriye fotoğrafı kaldı
Son dakika haberi! Selde hayatını kaybeden çiftten geriye fotoğrafı kaldı
Son dakika haberi! Selde hayatını kaybeden çiftten geriye fotoğrafı kaldı
Son dakika haberi! Selde hayatını kaybeden çiftten geriye fotoğrafı kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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