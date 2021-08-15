Son dakika haber! SEL FELAKETİNDEN SONRA KARADENİZ'İN RENGİ DEĞİŞTİ
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Son dakika haber! SEL FELAKETİNDEN SONRA KARADENİZ'İN RENGİ DEĞİŞTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre BATI Karadeniz Bölgesinde etkili olan sel afeti sonrasında Bartın'da 4 çayın döküldüğü Karadeniz çamur rengini aldı.

BATI Karadeniz Bölgesinde etkili olan sel afeti sonrasında Bartın'da 4 çayın döküldüğü Karadeniz çamur rengini aldı. 5 gün önce Bartın'ın Ulus ilçesi Zafer köyü ve Akörensöküler köyüne 3 saatte metrekareye 318 kilogram yağış düştü. Ulus çayı, Kumluca çayı, Kozcağız çayı ve Arıt çayından gelen sel suları liman çıkışında İnkum tatil beldesinde Karadeniz'e ulaştı. Denizin rengi çamur haline döndü. Denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Çamurlu su İnkum açıklarında yaklaşık 5 kilometre boyunca denize yayıldı.

Son dakika haber! SEL FELAKETİNDEN SONRA KARADENİZ'İN RENGİ DEĞİŞTİ
Son dakika haber! SEL FELAKETİNDEN SONRA KARADENİZ'İN RENGİ DEĞİŞTİ
Son dakika haber! SEL FELAKETİNDEN SONRA KARADENİZ'İN RENGİ DEĞİŞTİ
Son dakika haber! SEL FELAKETİNDEN SONRA KARADENİZ'İN RENGİ DEĞİŞTİ
Son dakika haber! SEL FELAKETİNDEN SONRA KARADENİZ'İN RENGİ DEĞİŞTİ
Son dakika haber! SEL FELAKETİNDEN SONRA KARADENİZ'İN RENGİ DEĞİŞTİ
Son dakika haber! SEL FELAKETİNDEN SONRA KARADENİZ'İN RENGİ DEĞİŞTİ
Son dakika haber! SEL FELAKETİNDEN SONRA KARADENİZ'İN RENGİ DEĞİŞTİ
Son dakika haber! SEL FELAKETİNDEN SONRA KARADENİZ'İN RENGİ DEĞİŞTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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