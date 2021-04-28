Son dakika gündem: Şarküteride çalışan kadını av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı (2)
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Son dakika gündem: Şarküteride çalışan kadını av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı (2)

Son dakika gündem: Şarküteride çalışan kadını av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı (2)
Demirören Haber Ajansı / Halim AKCA - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞÜPHELİ YAKALANDIBurdur'un Bucak ilçesinde Hatice Işık'ı çalıştığı şarküteriye gelerek, av tüfeğiyle öldürüp kaçan R.T. polisin çalışması sonucu Eşek Alanı mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Burdur'un Bucak ilçesinde Hatice Işık'ı çalıştığı şarküteriye gelerek, av tüfeğiyle öldürüp kaçan R.T. polisin çalışması sonucu Eşek Alanı mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı. R.T. ifadesi için polis merkezine götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halim AKCA

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