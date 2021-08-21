Son dakika gündem: Samsun'da özel gereksinimli çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi

Son dakika gündem haberine göre Samsun'da, Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından özel gereksinimli çocuklar ile Okul Destek Projesi kapsamında hizmet alan öğrencilere yönelik, "Engel sizsiniz, biz özgürüz" sloganıyla uçurtma şenliği düzenledi.