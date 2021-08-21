Son dakika gündem: Samsun'da özel gereksinimli çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Samsun'da özel gereksinimli çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi

Son dakika gündem: Samsun'da özel gereksinimli çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Samsun'da, Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından özel gereksinimli çocuklar ile Okul Destek Projesi kapsamında hizmet alan öğrencilere yönelik, "Engel sizsiniz, biz özgürüz" sloganıyla uçurtma şenliği düzenledi.

Samsun'da, Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından özel gereksinimli çocuklar ile Okul Destek Projesi kapsamında hizmet alan öğrencilere yönelik, "Engel sizsiniz, biz özgürüz" sloganıyla uçurtma şenliği düzenledi.

Mesudiye Mahallesi kırsalında gerçekleştirilen etkinlikte Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü çalışanları tarafından hazırlanan uçurtmaları uçuran çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlikte çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Etkinliğin sonunda çocuklar tarafından "Bağımlı olma özgür ol" yazılı pankart açıldı.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu, AA muhabirine, dijital bağımlılığı azaltmak ve farkındalık oluşturmak adına etkinliklere devam edeceklerini belirterek, "Çocukları bilgisayar, televizyon ve cep telefonu üçgeninden kurtarıp doğa ile buluşturmak adına etkinlik düzenlendik. Hayatlarına renk katmak istedik. Umarım çocuklarımız mutlu olmuşlardır." dedi.

Son dakika gündem: Samsun'da özel gereksinimli çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi
Son dakika gündem: Samsun'da özel gereksinimli çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi
Son dakika gündem: Samsun'da özel gereksinimli çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi
Son dakika gündem: Samsun'da özel gereksinimli çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Murat Kurum Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sibel Can Ebru Şallı Düm Tek Tek
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Dimitris Pelkas Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika gündem: Samsun'da özel gereksinimli çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 15:37:30. #1.15#

title