Son dakika gündem: Salihli'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
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Son dakika gündem: Salihli'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Salihli'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polis ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi 6 şüpheli gözaltına alındı.

SALİHLİ, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polis ekiplerince yapılan operasyonda Deaş terör örgütü üyesi 6 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü DEAŞ terör örgütüne yönelik Salihli'de operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ terör örgütü lehine Suriye uyruklu kişilerle bir araya gelerek terör örgütünü övdükleri, propagandasını yaptıkları ve geçmiş dönemde örgüt içerisinde çeşitli faaliyetlerde bulunulduğu tespit edilen A. E., F.D., L.H., M.E., M.A., A.E. ve Ş. E. gözaltına alındı. Ardeslerle yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi.  1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Son Dakika Haberleri
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