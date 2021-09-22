Son dakika gündem: Salihli'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

SALİHLİ, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polis ekiplerince yapılan operasyonda Deaş terör örgütü üyesi 6 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü DEAŞ terör örgütüne yönelik Salihli'de operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ terör örgütü lehine Suriye uyruklu kişilerle bir araya gelerek terör örgütünü övdükleri, propagandasını yaptıkları ve geçmiş dönemde örgüt içerisinde çeşitli faaliyetlerde bulunulduğu tespit edilen A. E., F.D., L.H., M.E., M.A., A.E. ve Ş. E. gözaltına alındı. Ardeslerle yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.