Son dakika gündem: Pazaryeri'nde 15 Temmuz Şehit Zafer Koyuncu Dart ve Okçuluk Turnuvası sona erdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen "Şehit Zafer Koyuncu 3. Dart ve 1. Okçuluk Turnuvası" tamamlandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen "Şehit Zafer Koyuncu 3. Dart ve 1. Okçuluk Turnuvası" tamamlandı.

Bilecik dart hakemi ve okçuluk antrenörü Aydan Yavuz ile dart antrenörü Samet Ceyhan yönetiminde Pazaryeri Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulundaki her iki turnuvaya 45 kişi katıldı. Müsabakalar kendi içinde minikler ve yıldızlar ile gençler ve büyükler olmak üzere 2 kategoride yapıldı.

501 double çıkış ile eleme usulü gerçekleştirilen dart turnuvasında minikler ve yıldızlarda Melih Ağırbaş, İrem Çalık, Niyazi Kazancı, Ecrin Karadayı, Batuhan Kazancı ilk 5 sırayı elde etti. Gençler ve büyüklerde sırasıyla Furkan Coşkun, Mustafa Ömer Ünsal, Ahmet Ümmet Bayatlıoğlu, Kevser Kılıç, Merve Özcan dereceye girdi.

İki tur halinde puanlama usulü ile yapılan okçuluk turnuvasında ise minikler ve yıldızlarda Hasan Hamza Aytekin, Şeyma Erkan, Ecrin Karadayı, İrem Çalık, Batuhan Kazancı, gençler ve büyüklerde de Ömer Kayra Erken, Emirhan Kocabaş, Nursena Baldır, Ahmet Ersin, Zeki Yalçın dereceye giren isimler oldu.

Dereceye giren katılımcılara madalya ve başarı belgeleri 15 Temmuz akşamı düzenlenecek etkinlikte verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun