Son dakika gündem: Pazaryeri'nde 15 Temmuz Şehit Zafer Koyuncu Dart ve Okçuluk Turnuvası sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Pazaryeri'nde 15 Temmuz Şehit Zafer Koyuncu Dart ve Okçuluk Turnuvası sona erdi

Son dakika gündem: Pazaryeri'nde 15 Temmuz Şehit Zafer Koyuncu Dart ve Okçuluk Turnuvası sona erdi
Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen "Şehit Zafer Koyuncu 3. Dart ve 1. Okçuluk Turnuvası" tamamlandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen "Şehit Zafer Koyuncu 3. Dart ve 1. Okçuluk Turnuvası" tamamlandı.

Bilecik dart hakemi ve okçuluk antrenörü Aydan Yavuz ile dart antrenörü Samet Ceyhan yönetiminde Pazaryeri Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulundaki her iki turnuvaya 45 kişi katıldı. Müsabakalar kendi içinde minikler ve yıldızlar ile gençler ve büyükler olmak üzere 2 kategoride yapıldı.

501 double çıkış ile eleme usulü gerçekleştirilen dart turnuvasında minikler ve yıldızlarda Melih Ağırbaş, İrem Çalık, Niyazi Kazancı, Ecrin Karadayı, Batuhan Kazancı ilk 5 sırayı elde etti. Gençler ve büyüklerde sırasıyla Furkan Coşkun, Mustafa Ömer Ünsal, Ahmet Ümmet Bayatlıoğlu, Kevser Kılıç, Merve Özcan dereceye girdi.

İki tur halinde puanlama usulü ile yapılan okçuluk turnuvasında ise minikler ve yıldızlarda Hasan Hamza Aytekin, Şeyma Erkan, Ecrin Karadayı, İrem Çalık, Batuhan Kazancı, gençler ve büyüklerde de Ömer Kayra Erken, Emirhan Kocabaş, Nursena Baldır, Ahmet Ersin, Zeki Yalçın dereceye giren isimler oldu.

Dereceye giren katılımcılara madalya ve başarı belgeleri 15 Temmuz akşamı düzenlenecek etkinlikte verilecek.

Son dakika gündem: Pazaryeri'nde 15 Temmuz Şehit Zafer Koyuncu Dart ve Okçuluk Turnuvası sona erdi
Son dakika gündem: Pazaryeri'nde 15 Temmuz Şehit Zafer Koyuncu Dart ve Okçuluk Turnuvası sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun

Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor
Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Zeynep Bastık Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Pazaryeri'nde 15 Temmuz Şehit Zafer Koyuncu Dart ve Okçuluk Turnuvası sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 09:33:58. #1.15#

title