Son dakika gündem: Pakistan'da 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi
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Son dakika gündem: Pakistan'da 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

Son dakika gündem: Pakistan'da 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 15 Temmuz şehitleri anısına yaklaşık 500 fidanın dikimi için tören düzenledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 15 Temmuz şehitleri anısına yaklaşık 500 fidanın dikimi için tören düzenledi.

İslamabad'daki Fatma Cinnah Parkı'nda düzenlenen törene, Pakistan Adalet Bakanı Muhammed Faruk Nasim, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, TİKA İslamabad Koordinatörü Gökhan Umut ve davetliler katıldı.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Yurdakul, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türk demokrasisi ve halkı için önemli bir gün olduğunu belirterek Türk halkının 15 Temmuz 2016'da sokağa çıkarak darbecilere müsaade etmediğini vurguladı.

Yurdakul, bunun sadece Türkiye için değil, dünyadaki diğer ülkeler için de örnek olduğunu kaydetti.

"Türk halkını selamlıyorum" vurgusu

Pakistan Adalet Bakanı Nasim ise 15 Temmuz 2016'da çok sayıda Türk vatandaşının demokrasiyi ve demokratik geleneği korumak için hayatlarını kaybettiğini anımsattı.

Nasim, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yabancı güçleri dahil etmeye, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya ve darbe yapmaya çalıştığı üzücü olay yaşandığında onlara karşı duran Türk halkını selamladığını dile getirerek bu hadisede binlerce kişinin yaralandığını ve 251 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Türkiye ile Pakistan'ın iki ülke, tek millet olduğunu vurgulayan Nasim, iki ülkenin ortak değerleri paylaştığına işaret etti ve her iki ülkenin daima birbirlerinin yanında durduklarını kaydetti.

Törende, 15 Temmuz şehitleri anısına yaklaşık 500 fidan dikildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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