Son dakika gündem: Orman yangınına neden oldu, 155 bin lira tazminat cezası verildi
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Son dakika gündem: Orman yangınına neden oldu, 155 bin lira tazminat cezası verildi

Son dakika gündem: Orman yangınına neden oldu, 155 bin lira tazminat cezası verildi
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyünde, '4 hektar orman alanının yanmasına neden olmak'tan yargılanan Arif Ö., ağaçlandırma bedeli ve söndürme gideri olmak üzere 155 bin lira tazminat cezasına çarptırıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyünde, '4 hektar orman alanının yanmasına neden olmak'tan yargılanan Arif Ö., ağaçlandırma bedeli ve söndürme gideri olmak üzere 155 bin lira tazminat cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl Ağustos ayında Sazlıdere köyünde meydana geldi. Arif Ö., evine yakın ormanlık alanda, eski kanepesindeki hurda demirleri çıkarmak istedi. Arif Ö.'nün yaktığı kanepeden sıçrayan kıvılcımlar, ormanlık alanda yangına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 34 görevli, 16 araç ile sevk edildi. Yangın, 4 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Alevlerin sardığı 4 hektar orman alanı zarar gördü.Yangına neden olduğu belirlenen Arif Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı. Arif Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında dava açılan Arif Ö.'nün Keşan Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki tutuksuz yargılanması tamamlandı. Arif Ö., 121 bini ağaçlandırma bedeli, 34 bini ise söndürme gideri olmak üzere 155 bin lira tazminat cezasına çarptırıldı. 


Son dakika gündem: Orman yangınına neden oldu, 155 bin lira tazminat cezası verildi
Son dakika gündem: Orman yangınına neden oldu, 155 bin lira tazminat cezası verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

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