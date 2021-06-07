Son dakika gündem: Orman yangınına neden oldu, 155 bin lira tazminat cezası verildi

Son dakika haberleri: EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyünde, '4 hektar orman alanının yanmasına neden olmak'tan yargılanan Arif Ö., ağaçlandırma bedeli ve söndürme gideri olmak üzere 155 bin lira tazminat cezasına çarptırıldı.