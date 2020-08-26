Son dakika gündem: Ordu'da selin bilançosu belli oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Ordu'da selin bilançosu belli oldu

Son dakika gelişmesine göre Ordu'da, 10 ilçede etkili olan sağanak yağışlar sonrası ortaya çıkan sel afetinin bilançosu belli oldu.

Son dakika gündem: Ordu'da selin bilançosu belli oldu
26.08.2020 13:17 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:22

Ordu'da, 10 ilçede etkili olan sağanak yağışlar sonrası ortaya çıkan sel afetinin bilançosu belli oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, il genelinde 110 mahallede, 308 ayrı noktada heyelanlar meydana geldiğini söyledi.

Son günlerde aşırı yağışlara bağlı olarak meydana gelen sel felaketleri Ordu'yu da olumsuz yönde etkiledi. İl genelinde birçok noktada heyelanlar meydana gelirken, bazı harmanlardaki fındıklarda zarar gördü. Altınordu, Perşembe, Gülyalı, Fatsa, Ünye, İkizce, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Kabadüz ilçelerinde etkili olan ve hasara yol açan sel, su baskını, heyelan ile kaya düşmesi afetlerine karşı önceden alınan tedbirler, muhtemel can kayıpları ve daha büyük hasarlar oluşmasının önüne geçti.

ALINAN ÖNLEMLER FACİAYI ÖNLEDİ

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 10 ilçede meydana gelen hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Yapılan müdahalelerle birlikte, kapanan güzergahların kısa süre içerisinde ulaşıma açıldığını belirten Başkan Güler, "Yağmurun şiddetini arttırmaya başladığı andan itibaren, 220 araç ve iş makinesi ile 285 personelimiz sahada çalışma yürüttüler. OSKİ ekiplerimiz su baskınlarına karşı kapanan mazgallara müdahalede bulunarak yaşanabilecek olumsuzlukların da önüne geçmiş oldular" diye konuştu.

110 MAHALLEDE 308 AYRI NOKTADA HEYELAN VAR

Son yılların en şiddetli yağışları sonrası birçok ilçede heyelanlar meydana geldiğini vurgulayan Başkan Güler, "Altınordu'da 20 mahallede 52 noktada, Perşembe'de 6 mahallede 12 noktada, Çamaş'ta 4 mahallede 6 noktada, Çatalpınar'da 3 mahallede 4 noktada, Ünye'de 4 mahallede 12 noktada, İkizce'de 29 mahallede 78 noktada, Fatsa'da 25 mahallede 34 noktada, Çaybaşı'nda 8 mahallede 24 noktada Kabadüz'de 7 mahallede 80 noktada, Gülyalı'da 4 mahallede 6 noktada heyelanlar meydana geldi. Toplam 10 ilçemizde, 110 mahallede, 308 ayrı nokta zarar gördü. Ekiplerimiz heyelan olan bölgelerindeki çalışmalarını sürdürüyor" şeklinde konuştu.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek Politika
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Magazin
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi 3. Sayfa
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor Ekonomi
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi 3. Sayfa
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı 3. Sayfa
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi 'Pişmanım' deyip dua istedi
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi "Pişmanım" deyip dua istedi
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Vietnamlı adamın 80 yıldır yıkamadığı saçları 5 metreyi aştı
Vietnamlı adamın 80 yıldır yıkamadığı saçları 5 metreyi aştı
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
Lionel Messi'nin Barcelona'dan bedelsiz ayrılabileceği gündeme geldi
Lionel Messi'nin Barcelona'dan bedelsiz ayrılabileceği gündeme geldi
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Can Yaman Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Ali Koç Jose Sosa Caner Erkin Metin Oktay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Gaziantep Barcelona Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Ordu'da selin bilançosu belli oldu - Ordu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 14:06:20. #1.15#
title