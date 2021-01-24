Son dakika gündem: Oltu Çayı'ndaki puhuya karga saldırısı

ERZURUM'un Oltu ilçesinde geceyi Oltu çayı kenarında geçirdikten sonra kurtarmaya gelen itfaiye görevlisinden korkarak binanın çatısına konan puhu kuşu kargaların saldırısına uğradı. Onlarca karganın saldırdığı puhu kuşu uçarak bölgeden ayrıldı.

Oltulu Serkan Apaydın, çay kenarındaki çalılıklar üzerindeki puhu kuşunu görünce kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Geceyi çay üzerindeki çalılıklarda geçirdiği için aç ve yorgun olduğu tahmin edilen puhu kuşunu kurtarmak için Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu itfaiye ekipleri harekete geçti. Merdivenle çaya inen görevlileri gören puhu, uçarak korkulukların üzerine kondu. Puhu kuşu yanına yaklaşan görevlileri görünce bu kez çay kenarındaki bir evin çatısına kondu. Çatıda biriken kargalar puhu kuşuna saldırmaya başladı. Bir an da ne olduğunu anlamayan kuş, kısa süre sonra uçarak gözden kayboldu.

Kargalarla puhu kuşu arasında yaşananları izleyen Selami Şahin, "Puhu yolunu şaşırmış, gelip Oltu çayına düşmüş. İtfaiye geldi, kurtarmaya çalıştı, kurtaramadı. Kuş bir evin çatıya kondu. Orada da kargalar saldırmaya başladı. Korkan puhu bir anda gözden kayboldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı