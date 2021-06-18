Son dakika haber | NURİŞ KARDEŞLER OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | NURİŞ KARDEŞLER OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre 'Nuriş Kardeşler' organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'Nuriş Kardeşler' organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda Karagümrük Çetesi, Nuriş Kardeşler ya da Ergin Kardeşler olarak bilinen, liderliğini cezaevinde bulunan Nuri Ergin'in yaptığı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlemişti. Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'in silahla yaralanması olayı sonrası başlatıldığı belirtilen soruşturma kapsamında, Nuri Ergin'in de aralarında bulunduğu 27 kişi hakkında yakalama kararının çıkarılmasının ardından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip ile belirlenen 53 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 21 fişek, kılıç, kama ve balta ele geçirildi. 19 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber | NURİŞ KARDEŞLER OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haber | NURİŞ KARDEŞLER OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haber | NURİŞ KARDEŞLER OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haber | NURİŞ KARDEŞLER OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

FETÖ operasyonundan detaylar; Gülen'in yeni beddua videoları ve ses kayıtları bulundu
FETÖ operasyonundan detaylar; Gülen'in yeni beddua videoları ve ses kayıtları bulundu
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: İSTANBUL'DA AŞILAMA TEMMUZ BAŞINDA BİTECEK, BAYRAMI BAYRAM GİBİ KUTLAYACAĞIZ'
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEMİŞOĞLU: İSTANBUL'DA AŞILAMA TEMMUZ BAŞINDA BİTECEK, BAYRAMI BAYRAM GİBİ KUTLAYACAĞIZ"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | NURİŞ KARDEŞLER OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 11:44:18. #1.13#

title