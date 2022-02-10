Son dakika gündem: Mudanya'da gözaltına alınan 3 uyuşturucu şüphelisinden 2'si tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan aynı aileye mensup 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, evli çift ile oğullarının bulunduğu aracı durdurarak yaptıkları aramalarda 438 gram metamfetamin ve 64 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi.

Bu kişilere ait evde arama yapan Mudanya Narko ekipleri, satışa hazır 13 gram sentetik kannabinoid ele geçirerek muhafazaya aldı.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.