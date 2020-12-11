Son dakika gündem: Mogan Gölü ve çevresinde bulunan sazlıklar, güzel görüntüler oluşturdu
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Son dakika gündem: Mogan Gölü ve çevresinde bulunan sazlıklar, güzel görüntüler oluşturdu

11.12.2020 14:50 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:56

Son dakika gündem haberine göre Mogan gölü ve çevresinde bulunan sazlıkların drone ile görüntülenmesi ANKARA - Ankara'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden Mogan gölü ve çevresinde bulunan sazlıklar, güzel görüntüler oluşturdu.

Mogan gölü ve çevresinde bulunan sazlıkların drone ile görüntülenmesi ANKARA - Ankara'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden Mogan gölü ve çevresinde bulunan sazlıklar, güzel görüntüler oluşturdu.

Son dakika gündem: Mogan Gölü ve çevresinde bulunan sazlıklar, güzel görüntüler oluşturdu
Son dakika gündem: Mogan Gölü ve çevresinde bulunan sazlıklar, güzel görüntüler oluşturdu
Son dakika gündem: Mogan Gölü ve çevresinde bulunan sazlıklar, güzel görüntüler oluşturdu
Son dakika gündem: Mogan Gölü ve çevresinde bulunan sazlıklar, güzel görüntüler oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Sansar

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