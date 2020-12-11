Son dakika gündem: Mogan Gölü ve çevresinde bulunan sazlıklar, güzel görüntüler oluşturdu
11.12.2020 14:50 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:56
Son dakika gündem haberine göre Mogan gölü ve çevresinde bulunan sazlıkların drone ile görüntülenmesi ANKARA - Ankara'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden Mogan gölü ve çevresinde bulunan sazlıklar, güzel görüntüler oluşturdu.
Mogan gölü ve çevresinde bulunan sazlıkların drone ile görüntülenmesi ANKARA - Ankara'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden Mogan gölü ve çevresinde bulunan sazlıklar, güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Sansar