Son dakika gündem: Mogan Gölü ve çevresinde bulunan sazlıklar, güzel görüntüler oluşturdu

Son dakika gündem haberine göre Mogan gölü ve çevresinde bulunan sazlıkların drone ile görüntülenmesi ANKARA - Ankara'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden Mogan gölü ve çevresinde bulunan sazlıklar, güzel görüntüler oluşturdu.