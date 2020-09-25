Son dakika gündem: Mısırlı aktivistler: Yönetim karşıtı gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: Mısırlı aktivistler: Yönetim karşıtı gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti

25.09.2020 23:49 | Son Güncelleme: 25.09.2020 23:52
Son dakika gündem: Mısırlı aktivistler: Yönetim karşıtı gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Mısırlı muhalif aktivistler ve medya organları, bugün düzenlenen "Öfke Cuması" eylemlerinde Giza'da 3 kişinin polisin müdahalesi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mısırlı muhalif aktivistler ve medya organları, bugün düzenlenen "Öfke Cuması" eylemlerinde Giza'da 3 kişinin polisin müdahalesi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

İspanya'da yaşayan Mısırlı muhalif Muhammed Ali, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Barışçıl protestolara rağmen, İçişleri Bakanlığı (Giza'ya bağlı) El-Iyad'da 3 kişiyi öldürdü." ifadelerini kullandı.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) bağlı "Vatan" televizyonu da güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu Sami Vefdi Seyid Beşir, Rıza Muhammed Hamid Ebu İmam ve Muhammed Nasır Hamdi İsmail isimli üç kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Mısır yönetiminden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

Sosyal medya kullanıcıları dün bir açıklama yaparak, Mısır'da bugün yapılması planlanan yönetim karşıtı "Öfke Cuması" gösterilerine geniş katılım sağlanması için halka sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi destekleyen "Darbeyi Red ve Meşruiyet İçin Ulusal Koalisyonu" da dün yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Sisi karşıtı halk hareketinin yanında yer aldığını duyurmuştu.

Sürgünde yaşayan Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali'nin yaptığı "rejim karşıtı gösteriler düzenlenmesi" çağrısı üzerine 20 Eylül'de başlayan eylemler, bugün de cuma namazı sonrasında devam etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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